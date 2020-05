"Ma nouvelle vie" : la tenniswoman Caroline Garcia reprend l'entraînement à Majorque

Après deux mois de confinement et d'entrainement physique à la maison, la tenniswoman Caroline Garcia a retrouvé le chemin des courts en Espagne. Depuis deux semaines et demie, la numéro deux française a repris l'entraînement avec de nouvelles règles à Majorque. Elle joue tous les matins pour préparer d'arrache-pied le tournoi de Roland Garros, qui débutera le 20 septembre prochain.



