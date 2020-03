"Ma nouvelle vie" : les habitudes des Français changent

Le confinement a bouleversé nos habitudes. Hakaroa Vallée, un lycéen appliqué dans ses études voulait nous offrir un sourire. Malgré son diabète, il continue à faire du sport à son domicile. Quant à Antoine Thibault, agriculteur, il souhaitait partager un peu de son grand air. Pour pouvoir continuer, il avait anticipé sur ses stocks de médicaments et renforcé les mesures sanitaires. Ils ont respectivement redécouvert le bonheur du sport et un métier utile en plein air.



