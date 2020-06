"Ma nouvelle vie" : Olivier Puech, la star du potager

Dans ce nouvel épisode, nous retrouvons Olivier Puech, un jardinier passionné. Ses vidéos, tournées au coeur de son potager de 300 m2, ont été vues plus d’un million de fois sur Internent. Il est suivi par plus de 160 000 personnes sur sa chaîne internet. Père de deux enfants, cet ancien chef de rayon a changé de vie il y a deux ans. Depuis quelques semaines, il est courtisé par des sponsors et des maisons d’édition. Il peut désormais vivre de sa passion. "J’espère que ce confinement ne sera pas qu’une parenthèse de vie, mais sera un déclic pour bon nombre de personnes", nous a-t-il confié. Ce jardinier Youtubeur ne regrette rien de sa vie d’avant.



