Ma nouvelle vie : retour à une vie presque normale pour la famille Kaspariantz

Cinquante mariages ont été annulés ou reportés à cause du coronavirus, alors le couple Kaspariantz a créé leur site internet. Salomé et Sacha ont voulu nous montrer les images de leur premier mariage depuis le déconfinement. Ils ont décoré un jardin privé pour accueillir les mariés et leurs 30 invités. Tout a été fait dans le respect des gestes barrières. Ils ont su garder le sens du détail et de l'humour.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.