"Ma nouvelle vie" : tous solidaires avec les soignants

Pendant cette période de confinement, certains de nos concitoyens offrent leurs services aux personnels soignants. C'est le cas notamment d'Éric Laurent, pizzaïolo à Paris, et de Romain Jolfre, hôtelier à Marseille. Le premier livre 125 pizzas gratuitement aux hôpitaux grâce à une cagnotte en ligne. Le second offre chaque soir un toit aux soignants dans son hôtel. À travers leur vidéo, Romain et Éric veulent inciter d'autres Français à faire comme eux.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.