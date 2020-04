Ma nouvelle vie : travailler malgré tout

Son refuge saturé et les adoptions arrêtées, Marie-Laure Caron, responsable du refuge SPA de Plaisir dans les Yvelines, doit redoubler d'effort pour ses 200 pensionnaires. C'est également le cas de Chantal et d'Évelyne Joubert, deux couturières à Nemours en Seine-et-Marne. Elles aussi ont dû se réorganiser. Elles n'ont pas hésité à mettre leur talent de couturière au service des autres, en fabriquant des masques.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.