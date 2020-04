"Ma nouvelle vie" : un charcutier traiteur cuisine avec générosité pour les soignants

Depuis l'appel lancé sur les réseaux sociaux, Alexandre Aufradet, charcutier de Némours, a contribué à fournir des repas aux médecins urgentistes, aides-soignants et pompiers de sa région. Avec son équipe, il leur offre chaque jour une cinquantaine de plats. Et il a promis de tout mettre en œuvre pour continuer jusqu'à la fin de la crise. Découvrez dans la vidéo ci-dessus, comment ce boucher-charcutier-traiteur fait contre mauvaise fortune bon coeur avec tout l'enthousiasme qui l'habite.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.