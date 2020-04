"Ma nouvelle vie" : un danseur professionnel et un auxiliaire de vie partagent leur quotidien avec nous

En ces temps de confinement, François Alu, premier danseur du Ballet de l'Opéra de Paris, et Jean-Philippe Crossouard, auxiliaire de vie chez O2 à Janzé (Ille-et-Vilaine), ont accepté de nous partager leur quotidien. Ces deux hommes n'ont évidemment pas la même profession. Mais, ils se sont donné la même mission : divertir et partager. Ces deux personnes nous montrent qu'avec une bonne dose d'imagination, on peut encore s'évader sans sortir de chez soi.



