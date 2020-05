"Ma nouvelle vie" : la navigatrice Clarisse Crémer va repartir en mer

Toujours programmé pour le 8 novembre prochain, le départ de la neuvième édition du Vendée Globe reste un événement populaire et la présence ou non du public lors du lancement de la course dépendra de la situation épidémiologique alors de la France. "Sportivement, rien ne s’y oppose sous réserve bien évidemment de l’avis de l’État", peut-on lire sur le site de la course. Reste que, public ou non, l'entraînement se poursuit pour les navigateurs et navigatrices qui n'auront sans doute aucune difficulté à respecter la distanciation physique entre eux lors de leur tour du monde à la voile.