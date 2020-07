"Ma vie d’après" : Emmanuel Renaut, chef étoilé, a retrouvé l’odorat

Il fait partie de ces Français qui ont vu leur vie basculer pendant le confinement. Avant de se lancer dans la vente à emporter durant cette période particulière, Emmanuel Renaut avait provisoirement égaré ce qui fait sa virtuosité : le goût et l'odorat. Le chef étoilé avait contracté le Covid-19. Désormais guéri, il prend encore plus de plaisir à cuisiner.



