"Ma vie d'après" : François Alu a toujours la danse dans la peau

François Alu fait partie de ces Français que nous avons découverts dans le journal du 20 heures pendant le confinement. Il est premier danseur au ballet de l'Opéra de Paris. Même si les salles n'ont pas encore rouvert, l'artiste réussit quand même à faire vivre son art. Il danse et chorégraphie pour un festival d'été. François Alu a aussi des séances de travail avec ses amis, Pierre Rivière et Julien Benhamou. Une collaboration commune entre danse, photo et mode.



