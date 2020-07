Ma vie d’après : la solidarité au pied des tours

C'est une initiative née pendant le confinement. Mohamed et sa bande aident les familles à se nourrir depuis. Leur association s'appelle "7 Dreams". Ils ont d'abord lancé une cagnotte, trouvé des donateurs et des bénévoles. La mairie leur a donné une subvention, prêté un camion et un local pour organiser la mise en sac. Rencontre avec ces jeunes qui ont transformé cette crise sanitaire en chaîne de solidarité et qui ont donné envie à d'autres d'en faire autant.



