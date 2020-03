Ma vie de senior en temps de propagation du coronavirus

Les personnes âgées sont les plus vulnérables face au coronavirus. Avant les annonces d'Emmanuel Macron, les consignes de confinement les concernant étaient déjà très strictes notamment dans les Ehpad. Le but est d'éviter tout contact avec une personne pouvant les contaminer. Une mesure qui a aussi pour effet de renforcer leur isolement. L'une de nos équipes a recueilli le témoignage de deux femmes dans cette situation.



