Ma ville : tout à moins d’un quart d’heure dans un quartier de Nantes

Ne se déplacer qu'à pied ou à vélo, c'est le principe de la ville du quart d'heure. Le domicile, le travail, l'école, les loisirs et la santé, tous ces services sont situés dans un tout petit périmètre dans le quartier Prairie-au-duc à Nantes. Cinq minutes à vélo, et quinze minutes maximum à pied. Tout est plus facile. Mais cette ville du quart d'heure est-elle possible autre part que dans les grandes métropoles ?



