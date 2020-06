Made in France : les secrets de fabrication des camping-cars

Louer un camping-car et partir sur les routes, c'est une idée qui séduit beaucoup de monde cette année et qui fait le bonheur des constructeurs. Le leader européen Autostar est français. Pour cette entreprise, la priorité pour ce mois de juin est de rattraper le retard dû au confinement et de compenser les six semaines d'arrêt. Elle nous a ouvert les portes de ses ateliers dans les Côtes-d'Armor.



