Maintien de l'ordre : un équipement modifié et plus encadré pour les forces de l'ordre

Ce samedi, les CRS se tiennent prêts à faire régner l'ordre si la situation venait à dégénérer. Parmi leur équipement : des LBD et grenades de désencerclement. Le premier est désormais équipé d'une caméra et chaque tir décidé par un superviseur. Le second, lui, est remplacé par un autre modèle moins dangereux. Dorénavant, chaque action des forces de l'ordre sera également précédée d'une sommation via des haut-parleurs ou des panneaux lumineux.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 12/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 12 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.