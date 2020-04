Maire, préfet, département : qui décide de quoi ?

Le maire de Bordeaux veut rendre le masque obligatoire dans les rues les plus fréquentées, mais il n'en a pas le pouvoir. Concernant les écoles, il peut décider de les garder fermées. Quant aux plages, qui rouvriront le 2 juin, elles sont sous la responsabilité de la préfète. Ce sera également à elle de décider la réouverture des zones commerciales de plus de 40 000 m².



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.