Maltraitance animale : la nouvelle vidéo de L214 pour dénoncer le "cauchemar" des cailles pondeuses

La liste est désormais si longue qu'on ne compte plus le nombre de vidéos choc publiées par L214 ces dernières années pour dénoncer les conditions de vie des animaux d'élevage et les méthodes des abattoirs. Il faudra désormais y ajouter "le cauchemar des cailles pondeuses". C'est le titre de la dernière enquête publiée par l'association de défense de la cause animale ce jeudi sur Youtube.





Sur les images, tournées dans la Drôme en décembre dernier, on découvre des centaines de milliers de volatiles, parfois morts, aux becs, crânes et pattes difformes ou infectés, entassés les uns sur les autres dans des cages poussiéreuses et agressifs pour certains du fait de la promiscuité et de la lumière artificielle.