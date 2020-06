Manifestations à Paris : l'inquiétude des commerçants, contraints de fermer au passage du cortège

De nouvelles manifestations sont organisées samedi à Paris et dans toute la France contre le racisme et les violences policières. Le plus gros défilé, attendu samedi à Paris de la place de la République à Opéra, est organisé à 14h30 à l'appel du comité Adama Traoré, jeune homme noir décédé en juillet 2016 après son interpellation par des gendarmes en région parisienne.

Pour parer à d'éventuels débordements, le préfet de police de Paris, Didier Lallement, a demandé la fermeture des commerces, débits de boissons et restaurants situés sur le parcours. Les tables et les chaises seront ainsi stockées à l'intérieur, confirme à LCI la responsable du café Lounge à Paris, situé non loin de la place République : "On ne va pas prendre le risque de rentrer tout en urgence, on va les laisser passer tranquillement. Et si les manifestants passent tranquillement, ce sera tant mieux".

Après des mois de confinement, cette fermeture de quelques heures n'arrange pas les affaires des restaurateurs déjà sévèrement touchés économiquement par e confinement : "On a du mobilier, on a des plantes, on va devoir rentrer tout ça, on n'a pas envie de ça, on a envie de rouvrir, de re-travailler" témoigne un restaurateur. Un sentiment partagé par les gérants des boutiques voisines. D'autant que, par crainte des débordements, certains ont déjà commencé à se barricader.

Au-delà des consignes adressées aux commerçants, le Préfet a également demandé à la Mairie de Paris de sécuriser les chantiers et de faire enlever les objets qui pourraient servir de projectiles.