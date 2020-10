Mariages : quand l'épidémie gâche la fête

Sous l'état d'urgence sanitaire, l'annulation des fêtes de mariage entrera en vigueur dès lundi pour tout l'Hexagone. De quoi décevoir de nombreux couples qui ont déjà vu leur union retardé par le confinement. Pour les quatre semaines à venir, au moins, il est interdit de louer une salle de réception ou d'organiser une fête chez soi. En revanche, les cérémonies civiles ou religieuses peuvent être maintenues en petit comité et avec un masque.



Chez "Déclaration Mariage", une boutique spécialisée, il est difficile de se frayer un chemin. On y vend près de 3 000 robes par an. Mais cette année 2020, c'est presque le double que l'on trouve dans les rayons. Une future mariée préfère justement récupérer sa robe même si elle n'a pas prévu de nouvelle date. Elle attendait 250 personnes, un gros mariage avec des prestataires qu'il faut annuler. Un vrai casse-tête pour elle. Il y a un manque à gagner considérable pour les prestataires. Ils se sentent oubliés et espèrent des aides de l'Etat. L'industrie du mariage est estimée à 5 milliards d'euros par an.



