Mariamélie témoigne de son déni de grossesse

Quand Jade était née, sa mère Mariamélie avait seize ans. Victime d'un déni de grossesse, elle venait de se rendre compte qu'elle était enceinte. Elle n'était pas prête à l'accueillir et à l'élever. Mais la jeune maman s'est vite aperçue qu'elle ne pourrait pas vivre sans son enfant. Et a tout fait pour la récupérer.



