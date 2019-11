Marseille : la gestion municipale pointée du doigt par la Chambre régionale des comptes

À cause de la gestion calamiteuse de la ville depuis 2012, Marseille est pointée du doigt par la Chambre régionale des comptes, que ce soit en terme de personnel, d'école ou encore de logement. Ce rapport était dans toutes les têtes ce samedi lors de la marche en hommage aux huit victimes de l'effondrement de la rue d'Aubagne.



