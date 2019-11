VIDÉO - "Ni oubli, ni pardon" : un an après le drame de la rue d'Aubagne, un hommage organisé pour les huit victimes

Le 5 novembre 2018, deux immeubles s’effondraient au cœur de Marseille. Un an après, le quartier populaire de Noailles était plongée ce mardi dans le silence, à 9h05 précises, pendant huit minutes, pour rendre hommage à Simona, Chérif, Marie, Ouloumé, Tahar, Fabien, Pape Magatte et Julien. Sans-papiers ou artistes, étudiante ou mère de famille, Français, Italienne ou Tunisien, ces huit personnes ont perdu la vie sous les gravats des 63 et 65 rue d'Aubagne, à quelques encablures du Vieux Port, en plein cœur de la deuxième ville de France.

Sur une place triangulaire, à quelques mètres du trou béant laissé par l'effondrement, un demi-millier de Marseillais ont observé huit minutes de recueillement, sous une banderole "ni oubli, ni pardon".