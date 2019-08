Marseille : une ligne de bus "secrète" suscite la polémique

En apprenant l'existence de ce "Spécial MDM", de nombreux marseillais ont critiqué un bus "secret", un "vaisseau fantôme" réservé à une poignée d'habitants bien informés par leurs élus. Très vite, l'opposition s'est aussi emparée de la polémique : "La RTM n’est pas dans son rôle quand elle met en place un tel service et restreint l’information de manière à en limiter la fréquentation. On entre là dans une logique de privilège", a vilipendé Hervé Menchon, conseiller municipal EELV du secteur. Même colère du coté de Benoît Payan, élu PS : "Quand on privatise pour quelques-uns un transport public, c’est un mélange de clientélisme, de cynisme et d’incompétence à organiser les transports ! C’est pathétique".





Face aux critiques, Yvette Rochette s'est expliquée. Contactée par 20 Minutes, la présidente de la Fédération des Comités d’intérêt de quartier (CIQ) du 8ème arrondissement, qui bénéficie du "Spécial MDM", assure : "Nous avons dû nous battre, faire du lobbying, comme toujours, car la ligne 19 était saturée. Il est inutile de le faire apparaître sur les sites puisque les habitants du huitième connaissent très bien son existence !" Du côté de la RTM, on minimise : "Ce n'est pas une ligne mais un service spécial pour les gens qui travaillent et qui ont besoin d'une liaison normale durant la période d'été. N'importe qui peut le prendre, c'est un service assez ancien."





Il aurait été mis en place il y a une dizaine d'années, précise au Monde la mairie des 6ème et 8ème arrondissements, assurant qu'à l'époque "la métropole était présidée par un socialiste et la RTM par un homme de gauche".