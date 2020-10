Masque dès six ans : comment les établissements scolaires accueilleront-ils les élèves ?

En région parisienne, les familles sont fixées. De la primaire au lycée, les établissements scolaires resteront ouverts contrairement au premier confinement. Cependant, le masque sera obligatoire dès l'âge de six ans. Alors que de nombreux points restent à éclaircir concernant l'école, le Premier ministre donnera plus de précision ce jeudi soir. De leur côté, certains enseignants trouvent le port du masque compliqué à mettre en place. La difficulté sera de le garder sur le visage, de ne pas le toucher ou encore de ne pas l'enlever.



D'autres précautions sanitaires seront également renforcées. Les locaux seront aérés et nettoyés plus souvent. Les classes ne devront pas se mélanger, notamment à la cantine. Pour les enseignants dont la santé est fragile, plusieurs questions restent sans réponses. Des précisions sont également attendues sur les lycées. L'accueil pourrait se faire par niveau ou en demi-groupe. Les arbitrages seront donnés ce jeudi soir par le Premier ministre.



