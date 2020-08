Masque, fermeture des bars… qui prend les décisions ?

La décision de rendre obligatoire le port du masque se multiplie un peu partout dans le pays. Toutefois, il existe des variantes dans les options accompagnant cette contrainte sanitaire. On pense notamment à la fermeture des bars et des restaurants dès 23 heures à Marseille. Ce qui n'a pas été retenu dans la capitale. Alors, qui décide de ces mesures ? Et surtout, sur quels critères se basent-ils ? Éléments de réponses avec notre journaliste Camille Colin.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/08/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.