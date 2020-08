Masque obligatoire : des contrôles de plus en plus stricts à Nantes

Le port obligatoire du masque est entré en vigueur vendredi dans les rues les plus fréquentées de Nantes (Loire-Atlantique). Pour l'instant, l'accent est mis sur la pédagogie pour informer les gens et leur rappeler les règles. La verbalisation reste le dernier recours. Mais dès la semaine prochaine, les citoyens n'auront plus de droit à l'erreur. Un oubli de masque pourrait être sanctionné d'une contravention de 135 euros.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.