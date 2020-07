Masque obligatoire dès lundi : les supermarchés se préparent

Jusqu'ici recommandé dans les supermarchés, le masque sera désormais obligatoire pour tout le monde dès lundi 20 juillet. "Un stock de masques est à disposition à la vente à l'unité pour que chaque client puisse pénétrer à l'intérieur du magasin sans souci", assure Damien Pichot, directeur des opérations et des flux marchandises de Monoprix. Hors de question d'interdire l'accès au magasin. Chaque samedi, 9 000 personnes s'y pressent. Et pour la grande majorité des clients, porter un masque est devenu un geste du quotidien.



À l'Intermarché d'Issy-les-Moulineaux, on prépare les clients non masqués à se couvrir le visage. "Il y a toujours des récalcitrants. On fera preuve de diplomatie sur les premiers jours pour bien leur expliquer les dangers. L'idée, c'est de pouvoir à la fois protéger les salariés et nos clients en même temps", explique le directeur du magasin Bertrand Pagat. Une loi très attendue ici, car ces dernières semaines, les employés ont remarqué un net relâchement quant aux gestes barrières. "Il y a de moins en moins de clients qui mettaient des masques", constate Sandrine Villeneuve, hôtesse de caisse, qui se dit rassurée "avec ce qui va se passer lundi".



Grâce à leurs vigiles, les grandes enseignes seront en mesure de faire respecter le port du masque obligatoire. Difficile en revanche pour les petits commerces de proximité, eux espèrent que cela ne freinera pas leurs affaires.



