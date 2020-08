Masque obligatoire, le mode d'emploi

L'obligation de porter un masque concerne déjà des millions de Français. Plus de 200 villes ont généralisé son port à l'extérieur. Ils seront peut-être plus nombreux dans quelques semaines. Si vous êtes perdu dans les endroits où le port du masque est obligatoire ou non, suivez le mode d'emploi concocté par nos journalistes.



