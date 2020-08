Masque obligatoire : les contrôles peuvent coûter cher

L'obligation de porter le masque se généralise et les contrôles se multiplient. Finis le stade de la pédagogie. Les forces de l'ordre sont désormais d'une intransigeance totale. Elles n'hésitent plus à verbaliser. En cas de récidive, la sanction peut s'élever à 1 500 euros et jusqu'à 3 700 euros après la troisième contravention en moins d'un mois. Illustration dans l'Essonne.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.