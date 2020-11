Masques à 6 ans, nouvelles règles à la cantine : comment s'est passée la rentrée ?

Tout au long du confinement, les parents d'élèves doivent se munir de l'attestation de déplacement sur le chemin de l'école. Depuis ce lundi matin, le port du masque est aussi obligatoire à l'école dès l'âge de six ans, au lieu de onze ans avant les vacances. Il s'agit de la mesure phare d'un nouveau protocole sanitaire mis en place en urgence. À l'école élémentaire Jeanne d'Arc à La Madeleine (Nord), cela commence dès l'ouverture des portes avec des arrivées étalées dans le temps. Dans la cour de l'école, des barrières sont installées et les récréations sont échelonnées par classe pour éviter le maximum de brassage. C'est en effet, tout l'enjeu pour éviter la propagation du virus au sein des établissements.



Et cela pose déjà des problèmes, comme on le voit sur des vidéos postées ce lundi sur les réseaux sociaux, où des élèves sont entassés dans la cour de leur lycée ou à la cantine. Il est à la charge des chefs d'établissement de trouver des solutions. Ils ont jusqu'au 9 novembre pour se conformer au nouveau protocole sanitaire.



