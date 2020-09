Masques: un nouveau cafouillage en vue ?

La communication autour de l'utilisation du masque porte à confusion le public. L'Académie nationale de médecine vient de publier une consigne selon laquelle le lavage des masques à 60°C n'était pas justifiée. Une nouvelle pratique qui contredit toutefois une recommandation officielle datant de mars dernier de l'ANSM. D'après elle, associé à un séchage et un repassage à haute température, le lavage à 60°C et pendant 30 minutes des masques permettait la destruction du virus. Comment expliquer ce changement de consigne ? A découvrir également : une jeune femme refoulée du musée à cause de son décolleté et les nouvelles révélations sur Donald Trump.



Ce samedi 12 septembre 2020, Christophe Quarez, dans sa chronique "Le JT des infox", nous parle des nouvelles consignes concernant l'utilisation des masques en tissu. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 12/09/2020 présentée par Anne-Chloé Bottet, sur LCI.