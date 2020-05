Mayotte, le seul département français à rester confiné

Mayotte restera confinée au-delà du 11 mai. La situation y est encore trop incertaine avec des structures de santé extrêmement fragiles. Le nombre de décès reste relativement bas, mais le virus se répand rapidement. L'île compte à ce jour 1023 cas de Covid pour 300 000 habitants et 9 malades en réanimation pour 14 places disponibles. Le pic épidémique n'est pas encore atteint.



Mais le confinement est impossible à mettre en oeuvre sur ce territoire d'outre-mer. Les "logements sont des pièces uniques de 10 m² où s'entassent cinq à six personnes, c'est évidemment pas possible. Que ces gens-là aient du savon et un point d'eau pour se laver fréquemment les mains, c'est indispensable avec un port de masque", décrit le Dr Christophe Caralp, médecin au centre hospitalier de Mamoudzou.



Pour l'heure, pas de distribution de l'accessoire de protection. Pour ceux qui en ont les moyens, les masques grand public sont à 3 ou 5 euros. Des sommes considérables pour la grande majorité des Mahorais. "On sait qu'on n'aura pas de masques, on préfère aller les acheter nous-mêmes", témoigne une habitante. La population se sent abandonnée et les soignants totalement épuisés. Un hôpital de campagne va être déployé dans les prochains jours.



