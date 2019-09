McDo fête ses 40 ans en France, la petite histoire qui se cache derrière le créateur du BigMac

BURGER STORY - Le 17 septembre 1979, il ya 40 ans jour pour jour, le premier restaurant McDonalds ouvrait ses portes à Strasbourg. Retour sur le succès de la firme américaine et son influence sur la gastronomie française.

En 1979, le premier McDonald's ouvrait officiellement ses portes à Strasbourg. Quarante plus tard, l'entreprise est à la tête d'un véritable empire dans l'hexagone et a même influé sur notre gastronomie. L'occasion de revenir sur cette success-story symbole de "l'American Way Of Life" et sur son implantation française sur fond de bataille judiciaire.

Tout a commencé en 1937, Patrick McDonald ouvre un stand de hot-dogs appelé "Airdome" à Arcadia, en Californie. Trois ans plus tard, ses deux fils Richard et Maurice reprennent l'affaire. Les deux frères renomment l'entreprise "restaurant McDonald's" et déménagent à San Bernardino. lls vendent alors des sandwiches et des hamburgers à la viande hachée et emploient une vingtaine de voituriers pour servir leurs clients. Si le succès est au rendez-vous, après quelques années, les deux entrepreneurs remarque que l'essentiel de leurs ventes se fait sur leurs hamburgers. Ils décident alors de repenser complètement leur système de vente et de restauration.