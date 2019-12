"Si vous voulez rester en vie, vous rentrez chez vous" : les menaces d'un CRS, une vidéo... datée

"Sans raison, le CRS explose, poursuit-il, 'C'est pas possible ça ! Trois semaines que vous nous cassez les couilles maintenant !'" L'"Acte 4" marque en effet la quatrième mobilisation des Gilets jaunes en trois semaines. "Le photographe répond plutôt timidement : 'Je suis le gardien de ma vie...' Le même CRS revient à la charge et rétorque : 'Si vous voulez rester en vie, vous rentrez chez vous ! Vous n'avez rien à branler ici !'" Alors qu'un manifestant s'étonne - "Pourquoi ? On n'a pas le droit de revendiquer en France ?" -, le photographe rétorque, très calmement : "C'est des menaces, c'est quoi ça monsieur ? Si vous voulez rester en vie, vous restez chez vous, ça ressemble à quoi ça. Vous trouvez ça normal ? Vous faites partie des forces de l'ordre..."

Flavien Moras a par la suite consacré deux sublimes séries photographiques au mouvement des Gilets jaunes. Dans la série "Plus que des Gilets jaunes", entièrement en noir et blanc, figure une photographie prise "exactement à l'endroit où une unité de la police a pris mon casque de vélo quelques heures avant, explique le jeune photographe et plasticien en légende, à cause d'un arrêté préfectoral interdisant les protections pour les civils".