"Merci Madame" : l'hommage d'Emmanuel Macron à une caissière qui témoignait dans "Sept à Huit"

Les larmes de Martine suscitent une immense émotion, depuis la diffusion, dimanche, de son témoignage dans l'émission Sept à Huit, sur TF1. Cette caissière d'un hypermarché d'Alsace racontait comment, armée d'un petite vitre de plexiglas pour éviter une éventuelle contamination au Covid-19, elle souhaitait poursuivre sa mission pour permettre aux habitants de continuer à faire leurs courses.

Salariée depuis 9 ans dans cette grande surface, Martine reconnaissait vivre une "période difficile", alors que l'absence de protection des salariés des supermarchés face à la pandémie fait polémique. "On ne sait pas ce qu'on va ramener à la maison", reconnaissait l'employée, qui vit depuis le début du confinement avec sa fille et sa petite-fille. "On se dit qu'on est là pour les autres. Si on n'était plus là, on aurait du mal à se nourrir..."