Mesures barrières dans les écoles : est-on allé trop loin comme le pensent les pédiatres ?

Chaque commune, chaque école doit s'emparer du manuel. Et certaines le durcissent comme le maire de Colmar par exemple. Il a décidé de rendre obligatoire le masque pour les enfants de primaire, bien que ce soit déconseillé par le gouvernement. À la récréation, les jeux de ballon et de contact sont interdits. Ces mesures drastiques risquent-elles de priver les enfants de leur spontanéité et de leur sens du contact ?



