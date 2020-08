Météo : le Finistère et le Morbihan touchés par les orages, 200 interventions de pompiers

Dans le Finistère les pompiers sont intervenus 151 fois entre le début de soirée et une heure du matin, relève Ouest France. Essentiellement pour des inondations et des arbres tombés sur la chaussée, ainsi que pour quelques accidents de la route.

Deux à trois semaines de pluies en deux à trois heures seulement : c'est ce qui est tombé cette nuit dans le Finistère et le Morbihan à cause de violents orages. Ces derniers ont nécessité l'intervention des pompiers, notamment pour évacuer des campings.

Dans le Morbihan voisin, c'est une cinquantaine d'interventions qui ont été nécessaires. En particulier sur les îles d'Houat et Hoedic, ainsi que sur la presqu'île de Quiberon. Toutes les vedettes des sauveteurs en mer de la SNSM sont sorties dans la soirée pour prêter assistance à des plaisanciers, pris dans des vents soufflant jusqu'à 100 km/h, ont subi des ruptures de mouillage ou des échouements, sans gravité nous indique la Préfecture Maritime de l’Atlantique. Le CROSS (centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage) du Morbihan, a reçu hier 61 alertes dans la journée et 24 alertes entre 20h et 22h...

Le sous-préfet de Lorient, Pierre Clavreuil, a indiqué à France Bleu qu'il y a eu "trois évacuations partielles de camping à Hœdic, Houat et Plouharnel". Aucun blessé n'est à signaler mais des campeurs ont dû être relogés dans des structures communales.

Météo France a levé, ce dimanche matin, l'alerte orange aux orages en vigueur dans onze départements.