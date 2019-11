Militaires tués au Mali : de nombreux hommages en France

Treize militaires français sont morts lundi soir au Mali, lors d'un combat contre des djihadistes. Leurs hélicoptères sont entrés en collision. L'émotion est grande partout en France. Drapeaux en berne, minute de silence... Dans les heures qui ont suivi l'annonce du drame, les hommages se sont multipliés au Sénat, à l'Assemblée nationale, mais aussi au pied de l'Arc de Triomphe à Paris et dans plusieurs villes de notre pays.



