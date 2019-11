Militaires tués au Mali : la douleur des proches

Emmanuel Macron évoquait dès hier ces treize héros, qui ont perdu la vie dans la collision entre deux hélicoptères au Mali. Ces militaires de carrière connaissaient les risques liés au métier des armes. Des anonymes sont venus déposer des fleurs ou un mot en hommage à ces soldats exceptionnels. Certains de leurs proches ont accepté de nous parler avec pudeur et émotion.



