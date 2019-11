Mobilisation des gilets jaunes : un an après, les commerçants toulousains font les comptes

Le mouvement des gilets jaunes fêtera son premier anniversaire le 17 novembre 2019. À Toulouse, les vitrines des commerces portent encore les traces des samedis de mobilisations successives. En janvier, les commerçants toulousains ont lancé un appel au secours avec moins 30% à 40% de fréquentation et un chiffre d'affaires en berne. La suppression d'un poste et demi fait également partie des nombreuses conséquences de cette manifestation.



