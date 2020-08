Montagne : la difficile cohabitation entre VTT et randonneurs

A Morzine (Haute-Savoie), les descendeurs, des sportifs en VTT ultra équipés, viennent nombreux en été pour dévaler les pistes à toute vitesse. Ils doivent cependant faire attention aux randonneurs qui se promènent également sur le site. Pour harmoniser la circulation, une patrouille a été créée afin de baliser les pistes et indiquer les croisements où il y a plus de risques ainsi que les chemins interdits aux randonneurs.



