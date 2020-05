Mortalité en France : une hausse de 25% par rapport à 2019

L'Insee a recensé le nombre de morts entre le 1er mars 2020 et 19 avril. Et elle l'a comparé avec la même période en 2018 et 2019. Le constat est sans appel. 2020 est la plus meurtrière de ces trois années avec 107 285 morts entre ces deux dates. C'est 15% de plus qu'en 2018, et 25% de plus qu'en 2019. Conclusion : la surmortalité constatée cette année est directement liée au Covid. Tous les départements sont-ils logés à la même enseigne ?



