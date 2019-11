Aidé par des bénévoles après un incendie, un viticulteur sanctionné pour travail illégal

En juin 2018, un incendie avait ravagé une grande partie de l'exploitation viticole de Claude Sontag à Contz-les-Bains, en Moselle, lui faisant notamment perdre environ 20.000 bouteilles entreposées. Des bénévoles l'ont alors aidé pour ses vendanges 2018. Mais c'est à ce même moment que des contrôleurs de la MSA, la sécurité sociale agricole, ont débarqué. Et un peu plus d'un an plus tard, le mois dernier, le viticulteur a reçu un rappel de cotisations de 6.700 euros pour travail illégal.

Une sanction qui provoque sa colère et son incompréhension, comme il l'exprime dans le reportage du JT de 13 heures de TF1 en tête de cet article. "C"était vraiment du bénévolat, je trouve que c'est exagéré et pas justifié vu la situation", témoigne également Lucienne, qui a participé à ces vendanges par solidarité et n'a reçu en retour que le casse-croûte de midi. Mais du côté de la MSA, on considère que les bénévoles travaillant pour une entreprise doivent être protégés, et donc déclarés, quelle que soit la situation.