Nantes : l'émotion toujours vive deux jours après l'incendie de la cathédrale

A Nantes, 48 heures après, les stigmates de l'incendie de la cathédrale sont encore visibles. Les riverains, encore émus, s'interrogent sur ce drame. Pourquoi et comment a-t-il pu se produire ? Dans les rues et les commerces de la ville, cet incendie est le centre des conversations. L'on se pose notamment des questions sur l'enquête et le coût des réparations. Pour l'heure, ce qui est sûr c'est que la cathédrale de Nantes devra fermer pour de nombreux mois.



