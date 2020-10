Nice a rendu hommage au professeur d'histoire-géo ce mercredi matin

Cinq jours après le terrible assassinat de Samuel Paty, un hommage national lui sera rendu ce mercredi soir dans la cour d'honneur de l'Université de la Sorbonne à Paris. Dès ce matin, les drapeaux ont été mis en berne sur de nombreux bâtiments publics, en commençant par le palais de l'Elysée. Avec beaucoup d'émotion, d'autres cérémonies ont également été organisées dans les régions.



Dans les rues de Nice (Alpes-Maritimes), l'émotion ne faiblit pas. Sous des drapeaux en berne, nombreux sont ceux venus écrire des mots en hommage à Samuel Paty. Debout et unies, près de 450 personnes se sont rassemblées devant l'Hôtel du département pour une minute de silence. Partout, dans le pays, beaucoup expriment leur soutien à la famille du professeur et au corps enseignant.



