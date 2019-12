Noël : la tendance écolo

La tendance écolo permet de vivre Noël autrement. Le salon Noël en Bio, qui se déroule ce week-end Porte de Versailles, met d'ailleurs celle-ci à l'honneur. Outre les aliments bio et les bijoux, on peut s'y inscrire pour participer aux ateliers organisés sur place. Au programme : des techniques pour fabriquer des objets de décoration écolo comme les guirlandes lumineuses avec des capsules de café. Une occasion de donner une seconde vie aux objets et de trouver des idées de cadeaux pour Noël.



Ce samedi 7 décembre 2019, Coralie Dioum dans sa chronique "Ça vous tente ?", nous fait découvrir la tendance écolo pour Noël. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 07/12/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.