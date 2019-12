Noël : les commerçants s'organisent pour contourner la grève

LE WE 20H

Des millions de personnes ont dû s'adapter au mouvement de grève qui dure maintenant depuis 17 jours. Parmi les plus touchées, il y a les commerçants. Pour pallier les effets de la grève, certains proposent le retrait en magasin sur Internet. Mais pour d'autres, c'est loin d'être suffisant. Alors, pour désengorger leurs boutiques, ils se rendent eux-mêmes chez les clients.



