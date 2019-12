Noël : Paris manque de touristes en raison de la grève

Si ordinairement, le Sacré Cœur à Paris est saturé en période de fête, cette année 2019, le site a été quasiment désert. Même ambiance sur les quais de Seine, les bateaux-mouches, au Trocadéro ou encore à la place du Tertre. La grève des transports a fait que les touristes sont moins nombreux, de plus, la plupart sont des étrangers. Une chose est sûre, chacun s'y est préparé et s'y est adapté en chaussant ses incontournables baskets.



