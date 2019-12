Noël : un réveillon au pays de Mickey

Il n'y a pas d'âge pour s'extasier devant les huit kilomètres de guirlandes, les 12 000 boules de Noël, les parades et spectacles de Disneyland. C'est un lieu magique qui émerveille petits et grands. Une mécanique qui est réglée comme du papier à musique. Il faut que tout soit parfait pour que les étoiles brillent dans les yeux des enfants. Mais, derrière toute cette magie, il y a une organisation hollywoodienne.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/12/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.